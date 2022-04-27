Путін обдурив Гутерреша: ООН не братиме участі в евакуації людей з "Азовсталі"

Поки немає реакції генсека ООН на "кидалово" від Путіна / Колаж "Сьогодні"

Недовго Москва "гарантувала" гуманітарні коридори з окупованих нею українських міст, що було обіцяно президентом Росії Володимиром Путіним генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу під час візиту останнього до Кремля 26 квітня. Щойно Антоніу Гутерреш залишив російську територію, Путін відразу ж забрав назад свої слова, в які, до речі, у Києві не вірили.

Про те, що жодної домовленості немає, повідомила російська агенція "Інтерфакс".

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Передумав

"Ця тема була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься. Якихось конкретних домовленостей у цій галузі не було", – сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати відповідну пропозицію генсека ООН.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Кремлі на сайті генсека ООН з'явилося повідомлення, що Путін на пропозицію високого гостя схвалив участь ООН спільно з "Червоним Хрестом" в евакуації цивільних осіб з території заводу "Азовсталь" у блокованому російськими військами Маріуполі.

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