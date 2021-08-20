"Путін обікрав свою країну" – Навальний звинуватив Захід у бездіяльності. Тези

Олексій Навальний: Путін перетворює політиків у агентів впливу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер Олексій Навальний, що знаходиться в виправній колонії у Володимирській області, до річниці свого отруєння написав колонку для західних ЗМІ. У статті, опублікованій в британській The Guardian , французької Le Monde і німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung він пропонує п'ять кроків по боротьбі зі світовою корупцією.

Корупція врятувала від смерті

Навальний зазначив, що рівно рік тому він не помер від отруєння хімічною зброєю і, схоже, в тому факті, що він вижив, чималу роль зіграла саме корупція.

"Вона заразила всю державну систему Росії, в тому числі спецслужби. Коли вище керівництво країни зайнято вимаганням у бізнесу, якість секретних операцій неминуче страждає. Група агентів ФСБ так невміло переслідувала мене протягом трьох з половиною років, що громадські активісти зуміли викрити їх на кожному кроці" , – написав Навальний.

Корупція – причина світових проблем

Він також додав, що боротьбу з корупцією потрібно зробити пріоритетним завданням.

"Уявіть собі саміт з Путіним з питання корупції. Найбагатший лідер в світі, який обікрав свою країну, запрошений, щоб обговорити, як впоратися з ним самим", – зазначив опозиціонер.

За його словами, після розпаду СРСР, корупція – в її класичному визначенні "використання службового становища для особистої вигоди" – стала універсальною основою для процвітання нового міжнародного авторитаризму, від Росії та Еритреї до М'янми і Венесуели. А саме той факт, що Захід заплющив очі на тотальну корупцію в Афганістані став ключовим фактором у перемозі "Талібану".

"Корупція давно перестала бути тільки внутрішньою проблемою цих країн. Вона майже завжди одна з головних причин світових проблем, з якими стикається Захід", – говорить опозиціонер.

Навальний також запропонував п'ять кроків, які можуть дати ефективний старт в боротьбі з глобальною корупцією:

Захід повинен виділити особливу категорію "країн, які заохочують корупцію" – це дозволить приймати єдині заходи проти груп країн, а не вводити санкції проти окремих держав. Головною санкцією для цих країн повинна стати "примусова прозорість". Вся документація про контракти між західними компаніями і партнерами з країн, що представляють корупційні ризики, повинна бути опублікована, якщо договори пов'язані з державою, чиновниками та їхніми родичами. Необхідно ввести персональні санкції для олігархів – в насамперед з оточення Путіна, який є рольовою моделлю для корумпованих чиновників і бізнесменів усього світу. У США, Великобританії і Німеччині є відмінні інструменти і закони для боротьби з іноземною корупцією. Необхідно лише, щоб вони запрацювали. Для протистояння експорту політичної корупції потрібно створити міжнародний орган або комісію.

Навальний зазначив, що Путін, вкладаючи відносно невеликі суми грошей, скуповує крайні праві і крайні ліві рухи по всій Європі, перетворюючи цих політиків в олігархів і власних агентів впливу.

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"Зараз західний істеблішмент поводиться як собака Павлова. Ви показуєте їм полковника спецслужб, вони кричать: "Покарати його!" Ви показуєте їм олігарха, який платить полковнику, і вони кричать: "Запросіть його в Давос!" – здивувався Навальний.

Він також додав, що легалізоване хабарництво часто процвітає в формі членства в радах директорів державних компаній.

"Колишній канцлер Німеччини, колишній прем'єр-міністр Італії або колишній міністр закордонних справ Австрії можуть підігравати російському диктатору, нормалізує корупційні практики. Всі контракти, що зв'язують колишніх або нинішніх західних політиків з діловими партнерами з корумпованих авторитарних країн, повинні бути відкритими для громадського контролю", – заявив Навальний.

Опозиціонер наголосив, що для того, щоб почати діяти, не потрібні гроші, солдати, реконфігурація промисловості або світової політики.

"Тільки політична воля, якої, на жаль, часто не вистачає", – підсумував він.

Олексій Навальний: Щоб почати діяти, треба політична воля / Фото: Reuters

переслідування Навального

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбуває строк на 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові по так званій справі "Ів Роше", за яким опозиціонер спочатку мав умовний строк. Оскільки в період його відбування Навального в несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронні органи розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.

Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.