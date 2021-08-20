"Путин обокрал свою страну" – Навальный обвинил Запад в бездействии. Тезисы

Алексей Навальный: Путин превращает политиков в агентов влияния. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии во Владимирской области, к годовщине своего отравления написал колонку для западных СМИ. В статье, опубликованной в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung он предлагает пять шагов по борьбе с мировой коррупцией.

Коррупция спасла от смерти

Навальный отметил, что ровно год назад он не умер от отравления химическим оружием и, похоже, в том факте, что он выжил, немалую роль сыграла именно коррупция.

"Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы. Когда высшее руководство страны занято вымогательством у бизнеса, качество секретных операций неизбежно страдает. Группа агентов ФСБ так неумело преследовала меня в течение трех с половиной лет, что гражданские активисты сумели разоблачить их на каждом шагу", – написал Навальный.

Коррупция – причина мировых проблем

Он также добавил, что борьбу с коррупцией необходимо сделать приоритетной задачей.

"Представьте себе саммит с Путиным по вопросу коррупции. Самый богатый лидер в мире, который обокрал свою страну, приглашен, чтобы обсудить, как справиться с ним самим", – отметил оппозиционер.

По его словам, после распада СССР, коррупция – в ее классическом определении "использование служебного положения для личной выгоды" – стала универсальной основой для процветания нового международного авторитаризма, от России и Эритреи до Мьянмы и Венесуэлы. А именно тот факт, что Запад закрыл глаза на тотальную коррупцию в Афганистане стал ключевым фактором в победе "Талибана".

"Коррупция давно перестала быть только внутренней проблемой этих стран. Она почти всегда одна из главных причин мировых проблем, с которыми сталкивается Запад", – говорит оппозиционер.

Навальный также предложил пять шагов, которые могут дать эффективный старт в борьбе с глобальной коррупцией:

Запад должен выделить особую категорию "стран, поощряющих коррупцию" – это позволит принимать единые меры против групп стран, а не вводить санкции против отдельных государств. Главной санкцией для этих стран должна стать "принудительная прозрачность". Вся документация о контрактах между западными компаниями и партнерами из стран, представляющих коррупционные риски, должна быть опубликована, если договоры связаны с государством, чиновниками и их родственниками. Необходимо ввести персональные санкции для олигархов – в первую очередь из окружения Путина, который является ролевой моделью для коррумпированных чиновников и бизнесменов всего мира. У США, Великобритании и Германии есть отличные инструменты и законы для борьбы с иностранной коррупцией. Необходимо лишь, чтобы они заработали. Для противостояния экспорту политической коррупции нужно создать международный орган или комиссию.

Навальный отметил, что Путин, вкладывая относительно небольшие суммы денег, скупает крайне правые и крайне левые движения по всей Европе, превращая этих политиков в олигархов и собственных агентов влияния.

Реклама

"Сейчас западный истеблишмент ведет себя как собака Павлова. Вы показываете им полковника спецслужб, они кричат: "Наказать его!". Вы показываете им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: "Пригласите его в Давос!" – удивился Навальный.

Он также добавил, что легализованное взяточничество часто процветает в форме членства в советах директоров государственных компаний.

"Бывший канцлер Германии, бывший премьер-министр Италии или бывший министр иностранных дел Австрии могут подыгрывать российскому диктатору, нормализуя коррупционные практики. Все контракты, связывающие бывших или нынешних западных политиков с деловыми партнерами из коррумпированных авторитарных стран, должны быть открытыми для общественного контроля", – заявил Навальный.

Оппозиционер подчеркнул, что для того, чтобы начать действовать, не нужны деньги, солдаты, реконфигурация промышленности или мировой политики.

"Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает", – подытожил он.

Алексей Навальный: Чтобы начать действовать, нужна политическая воля / Фото: Reuters

Преследование Навального

Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.