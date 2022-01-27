Путін проігнорував прохання озброїти бойовиків "ЛДНР"

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) та бойовики на Донбасі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін знає про ініціативу його партії "Єдина Росія" офіційно озброїти так звані "ЛНР" та "ДНР".
Про це він сказав на брифінгу, передає News.ru.
"Президенту чудово відомо про цю думку. Він з розумінням ставиться до того, наскільки чутливою ця тема є. Але зараз немає реакції президента", – зазначив Пєсков.
Він додав, що Росія раніше нібито не постачала зброю на окупований Донбас.
"Це щось нове", – заявив Пєсков.
Що відомо?
Перший віцеспікер Ради Федерації та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив про необхідність допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" окремими видами озброєння. За його словами, це потрібно для підвищення обороноздатності цих утворень та стримування "агресії Києва".
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