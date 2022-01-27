Путин проигнорировал просьбу вооружить боевиков "ЛДНР"

Президент РФ Владимир Путин (слева) и боевики на Донбассе (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин знает об инициативе его партии "Единая Россия" официально вооружить так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он сказал на брифинге, сообщает News.ru.

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"Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента", – отметил Песков.

Он добавил, что Россия раньше якобы не поставляла оружие на оккупированный Донбасс.

"Это что-то новое", – заявил Песков.

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Что известно?

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения. По его словам, это нужно для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания "агрессии Киева".

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