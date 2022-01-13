Путіну зірвали вторгнення в Україну – в ЄС назвали "винуватця"

Путін не очікував ситуації з Казахстаном. Колаж "Сьогодні"

Події в Казахстані відвернули президента Росії Володимира Путіна від планів негайного вторгнення в Україну. Таку думку висловила депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель. онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Ці події певним чином відволікли Путіна від планів негайного вторгнення в Україну. Можна сказати, що їхні військові потужності дещо перенапружені сьогодні, на обидва фронти він не буде, звичайно, діяти", – заявила вона.

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Крамон-Таубадель зазначила, що Путін хоче відновити Радянський Союз та Російську імперію.

"Путін живе в символіці різних ювілеїв, роковин і "побєдобєсія", як це називається в Росії. Це для нього класичні символи, тому він власне хоче відновити у своєму серці і в реалії Радянський Союз і Російську імперію. Він переоцінює свої спроможності в цьому", – сказала вона.

За її словами, Росія вважає сферою свого впливу все, що знаходиться біля її кордонів, а Євросоюз не доклав поки що ні дипломатичних, ні військових, ні економічних зусиль, щоб спростувати таке ставлення до країн-сусідок РФ.

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"Тепер залежить все не лише від Росії – від нас багато залежить, як ми визначимо свою готовність захищати свої країни і такі країни, як Україна", – резюмувала депутат Європарламенту.

Що сталося у Казахстані

У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах, проте протести продовжилися. В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня і в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників із силовиками. Потім усе переросло у криваву вуличну війну.

У зв'язку із цим Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують "терористичні банди", які проходили підготовку за кордоном. 10 січня Токаєв заявив про повне відновлення конституційного порядку в країні. А Росія з сьогоднішнього дня, 13 січня, має розпочати виведення своїх військ із Казахстану.

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Загроза вторгнення в Україну залишається

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.