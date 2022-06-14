Путіну жорстко настукали на Рогозіна, який блискуче занапастив космічну програму

Олексій Кудрін здав Рогозіна Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Стало відомо, чому одіозний голова Роскосмосу Дмитро Рогозін гнівно заявив, що в Україні нібито все загрожує російському народу. Під ним захиталося крісло, і президентові РФ доповіли, що він профан і банальний дурень. Як виявилося, космічна держпрограма стала "найменш успішною" у Росії.

Про це повідомив голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, пишуть російські ЗМІ.

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Деталі

Під час зустрічі з президентом глава Рахункової палати заявив, що з 1,5 тис. існуючих показників держпрограм лише 22% пов'язані з реальними результатами, решта мають технічний характер.

Так, за деякими держпрограмами чиновники дають відписки щодо кількості організацій, що отримують підтримку, або проведених заходів.

"Я відзначив би найуспішніші програми: це програма розвитку сільського господарства, розвитку транспортної системи, розвитку атомного машинобудівного комплексу, програма "Доступне середовище". Ми їх виділяємо, як балансуючі, з гарною динамікою, і правильні кінцеві показники, менше технічних цих питань і більш якісно керовані. Серед таких програм, які якраз у зворотний бік, ми показуємо недоліки – це розвиток космічної діяльності", – сказав Кудрін.

Нагадаємо, раніше Рогозін заявив, що в Україні нібито все несе загрозу російському народу, історії, мові та цивілізації. За його словами, з українцями "треба покінчити".

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У пості Рогозіна сказано:

"Взагалі те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", – написав він.

Пост Рогозіна

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До речі, раніше Рогозін наговорив собі тюремний строк, назвавши "спецоперацію в Україні" війною. За це у Росії дають 15 років в'язниці.

Раніше ми розповідали, що директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував проєкти засновника компанії SpaceX Ілона Маска, а також його допомогу Україні.

"Ось це мурло, що називається, що відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч – ось вам, будь ласка, прийняв сторону. У мене до нього претензій немає. Це очевидно, це Захід, якому ми ніколи не маємо довіряти", – сказав він.

На його думку, Захід "завжди хронічно відчував ненависть політичної еліти до нашої країни (Росії. – Ред.)".

У відповідь Ілон Маск "потролив" самого Рогозіна у Twitter: