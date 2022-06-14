Путину жестко настучали на Рогозина, который с блеском загубил космическую программу

Алексей Кудрин сдал Рогозина Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Стало известно, почему одиозный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин гневно заявил, что в Украине якобы все представляет угрозу русскому народу. Под ним зашаталось кресло, и президенту РФ доложили, что он профан и банальный болван. Как оказалось, космическая госпрограмма стала "наименее успешной" в России.

Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, пишут росСМИ.

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Во время встречи с президентом глава Счетной палаты заявил, что из 1,5 тыс. существующих показателей госпрограмм только 22% связаны с реальными результатами, остальные носят технический характер.

Так, по некоторым госпрограммам чиновники дают отписки по количеству получающих поддержку организаций или проведенных мероприятий.

"Я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа "Доступная среда". Мы их выделяем, как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", – сказал Кудрин.

Напомним, ранее Рогозин заявил, что в Украине якобы все представляет угрозу русскому народу, истории, языку и цивилизации. По его словам, с украинцами "надо покончить".

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В посте Рогозина сказано:

"Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциональную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков", – написал он.

Пост Рогозина

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К слову, ранее Рогозин наговорил себе тюремный срок, назвав "спецоперацию в Украине" войной. За это в России дают 15 лет тюрьмы.

Также мы рассказывали, что директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал проекты основателя компании SpaceX Илона Маска, а также его помощь Украине.

"Вот это мурло, что называется, открывшееся, о котором я говорил. Но наши "маскофилы" говорили: "Это светоч мировой космонавтики"... Этот светоч — вот вам, пожалуйста, принял сторону. У меня к нему претензий нет. Это очевидно, это Запад, которому мы никогда не должны доверять", – сказал он.

По его мнению, Запад "всегда хронически испытывал ненависть политической элиты к нашей стране (России. – Ред.)".

В ответ Илон Маск "потроллил" самого Рогозина в Twitter: