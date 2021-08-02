Тут навіть сонця не видно: як виглядає Якутія, де за добу вогонь пожирає ліс з чотири Москви

Вогонь знищив вже 4 млн гектарів лісу в Якутії. У Greenpeace прогнозують, що до середини серпня все загасити не вийде

МНС Росії постійно заявляє про локалізацію вогнищ займання, екологи кажуть - що пожеж менше не стає / Фото МСЧ РФ / Колаж "Сегодня"

У російській Якутії (Східна Сибір) другий місяць не можуть загасити лісові пожежі , які знищили вже 4 млн гектарів лісу. Приріст площі, пройденої вогнем на вихідних, виявився рекордним з початку року – майже 0,4 млн гектарів за добу (як чотири Москви в межах МКАД).

Про це повідомляється на сайті російського відділення Greenpeace.

У цьому році в Росії вогонь пройшов більш 12,5 млн гектарів лісу / Фото Greenpeace

"На жаль, схоже, що це не межа, і в найближчі три доби приріст може виявитися ще більшим – швидше за все, пік горіння лісів в 2021 році придеться приблизно на 2 серпня", – заявив керівник лісового відділу російського Greenpeace Олексій Ярошенко. В екологічній організації кажуть, що, за їхніми прогнозами, до середини серпня ситуація не покращиться.

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МНС Росії повідомляє, що в останню добу в Якутії було ліквідовано 15 природних пожеж на загальній площі понад 61 тис. га. При цьому насамперед вогнеборці займалися захистом населених пунктів та об'єктів інфраструктури. Однак горять в тому числі особливо охоронні природні території, зокрема, об'єкт Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО – національний парк "Ленские стовпи".

Ліс буде горіти ще довго, вважають експерти / Фото Greenpeace

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"Авіацією МНС Росії проведено понад 220 зливів, скинуто понад 700 тонн води", – сказано на сайті МНС РФ.

Неба не видно

Користувачі Твіттер пишуть, що так сьогодні вдень було в місті Вілюйськ

Всі ці два місяці місцеві жителі страждають від диму. Користувачі Твіттер пишуть, що місцями норма шкідливих часток у повітрі перевищує гранично допустимі показники в 20 разів. У неділю видимість в Якутську була не більше 800 метрів.

Сьогодні в селищі Кобяйському улусі Якутії о 15.00 через дим від лісових пожеж пропало сонце.

Нагадаємо, що зараз вирують сильні пожежі на курортах Туреччини. Тут затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів . Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд.

На Кіпрі в результаті лісових пожеж, які вирували в середині липня, загинули три людини.