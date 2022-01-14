РФ готується до захисту з моря: що відбувається у Криму

РФ проводить військові навчання за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон" / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму Росія проводить військові навчання. Про це повідомляє пресс-служба Міноборони РФ.

"Дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів (БПКРК) "Бал" і "Бастіон" ракетно-артилерійського з'єднання Новоросійської військово-морської бази (НВМБ) Чорноморського флоту (ЧФ) здійснили механізований марш на полігон Опук у Криму", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у військових навчаннях задіяно близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки.

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Відповідно до плану бойової підготовки, бойові розрахунки БПКРК у польових умовах проведуть комплексне вчення з оперативного завдання ракетних ударів методом електронних пусків з імітаторів надводних цілей, уточнюється в прес-релізі.

"Під час заходу бойові розрахунки підвищать навички приведення комплексів до бою та виконання нормативу щодо зміни стартових позицій із повторним завданням ракетних ударів із нового позиційного району", – сказано в повідомленні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні із Україною. У зв'язку із чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

Де базуються російські війська біля кордонів із Україною

12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій вказані всі дані про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року.

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Військові навчання РФ