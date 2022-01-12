РФ підтягла нові війська до України – як відреагували у США

Керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс. Фото: Колаж "Сьогодні"

США чекають пояснень від Росії стосовно військових навчань на кордоні з Україною. Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, у переговорах між США та РФ щодо безпеки необхідна "атмосфера деескалації".

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"Ми заявляємо, що в даному випадку деескалація передбачала б повернення російських військових до казарм, пояснення цих маневрів або їх припинення, повернення даних важких озброєнь до місць звичайного зберігання", – сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Також він зазначив, щоб усунути напруженість, Росія має повернути війська до казарм.

"Це означало б повернення військ до казарм. Це означало б прозорість навколо будь-яких легітимних навчань, які проходили б на російській території", – додав він.

Що цьому передувало