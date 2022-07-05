Росія хоче відмовитись від визнання кордонів Норвегії

Володін замахнувся на море Норвегії / Колаж "Сьогодні"

Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін доручив переглянути норвезько-російську угоду про кордон. Таким чином Москва хоче відповісти на заборону Осло у пропуску на російські шахти на Шпіцбергені товарів транспортом із російськими номерами, що заборонено санкціями ЄС.

Про це повідомляють російські інформаційні пропагандистські ресурси.

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Що відомо

Повідомляється, що Володін звернувся до комітету Держдуми із закордонних справ з проханням переглянути угоду про роздільну лінію на морі між Норвегією та Росією. Зокрема, комітет має визначитися, чи слід розірвати чи призупинити угоду про кордон та співпрацю у Баренцевому морі.

Даним питанням зайнявся депутат-комуніст Михайло Матвєєв. За його словами, угода приймалася з метою зміцнити співпрацю між Норвегією та Росією, а якщо такої співпраці немає, то й кордонів немає.

"Зараз ми бачимо, що Норвегія перешкоджає надсиланню продуктів харчування нашим жителям на Шпіцбергені", – як завжди все перекрутив російський комуніст.

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Відповідь

В Осло запропонували російським політикам уважніше прочитати угоди, і тоді довго не доведеться займатися цим питанням.

"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення кордонів діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія ставитиметься до цього з повагою", – резюмувала представник МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер, що в угоді з Росією немає пункту про розірвання.

Ситуація