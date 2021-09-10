Росія і Білорусь почали масштабні навчання "Захід-2021" поблизу України

Росія знову збере поблизу України величезну армію / Фото: Минобороны РФ

У Росії сьогодні стартують масштабні військові навчання "Захід-2021", в яких візьмуть участь збройні сили Росії і Білорусі. Будуть задіяні сотні одиниць техніки і десятки тисяч солдатів.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що ці навчання носять суто оборонний характер і спрямовані на навчання військ ведення військових дій в сучасних умовах і сумісності органів військового управління збройних сил РФ і Білорусі.

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"Навчання в складі коаліції держав допомагають виробити єдине розуміння в підготовці військ, зміцнюють дружбу і стираюсь мовні бар'єри між нашими військовослужбовцями, формують нові спільні традиції бойового братерства і військової дружби", – підкреслив він.

"Захід-2021"

Спільні стратегічні навчання збройних сил РФ і Білорусі проходять раз на два роки. "Захід-2021" є завершальним етапом спільної підготовки збройних сил в поточному році. Вони пройдуть в період з 10 по 16 вересня на дев'яти полігонах, розташованих на території РФ, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах Білорусі.

Всього в навчаннях братиме участь до 200 тис. осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 одиниць артилерії, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

Максимальна кількість особового складу військових частин, які підпадають під дію Віденського документа 2011 року, на території РФ не перевищить 6400 військовослужбовців. Повернення військ в пункти постійної дислокації після завершення навчань сплановано до середини жовтня.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде уважно стежити за навчаннями Росії і Білорусі. Він закликав РФ виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документу.

Раніше раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".