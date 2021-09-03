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"Будемо пильні" – НАТО уважно стежитиме за навчаннями Росії і Білорусі "Захід-2021"

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
3 вересня, 17:28
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Генсек НАТО закликав РФ виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документа
Єнс Столтенберг: Росія повинна вести себе передбачувано. Фото: колаж "Сьогодні"
Єнс Столтенберг: Росія повинна вести себе передбачувано. Фото: колаж "Сьогодні"

Північноатлантичний альянс пильно стежитиме за спільними навчаннями Росії і Білорусі "Захід-2021", які розпочнуться 10 вересня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters у п'ятницю, 3 вересня.

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За його словами, під час навчань Росія повинна вести себе передбачуваним і прозорим способом.

"Ми бачили раніше, що кількість військ, що беруть участь в навчанні, значно перевищує оголошену", – сказав Столтенберг.

Він також навів приклад, що у навчаннях "Захід" 2017 року РФ задіяла до 70 тисяч військових, оголосивши при цьому про участь 12 700 осіб.

Генсек НАТО закликав РФ виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документа – міжнародної угоди, яка регулює військові навчання в Європі.

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"Реальність така, що з моменту закінчення холодної війни Росія ніколи не відкривала вчення для обов'язкових перевірок. Тому ми будемо пильні", – підкреслив Столтенберг.

  • Раніше, анонсуючи навчання "Захід-2021", президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що захід має підвищити боєготовність союзної країни до нібито загрозу з боку НАТО.
  • Нагадаємо, 2017 року Білорусь та Росія вже проводили навчання "Захід". За оцінками українського керівництва, в навчаннях взяли участь 120 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів і близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу. РФ набагато перевищила заявлену спочатку чисельність військ. Що говорили українські спостерігачі про навчання Захід-2017.
  • Також ми дізнавалися, звідки може напасти Росія на Україну під час спільних з Білоруссю навчань.

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