Росія використовує треті країни для обходу західних санкцій – військова розвідка

Володимир Путін домовився зокрема і з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном про обхід санкцій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під впливом міжнародних економічних санкцій економіка Росії вже відчутно деградує, а особливо страждають галузі, які залежать від технологій та комплектуючих іноземного виробництва. Для уникнення санкцій Росія, маючи тісні взаємозв’язки у рамках економічних та інших союзів та об’єднань, намагається залучити треті країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними воєнної розвідки України, Москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ, що також відповідає інтересам Кремля.

Як ще Росія намагається обійти західні санкції

Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На територіях цих країн вже створено понад 200 компаній.

Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тисяч російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько тисячі приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії.

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Провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ "Ульяновський механічний завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва (до вторгнення Росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу "Бук" та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу "Тунгуска", а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим)

Санкції проти РФ

Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня. Серед заборонених товарів опинилися алкогольні напої, жіночі сумочки, тютюнові вироби, ювелірка, косметика і парфумерія, хутряні вироби, одяг вартістю від 1000 доларів, автомобілі, мотоцикли, роялі, наручні годинники, предмети мистецтва та колекційні предмети.

Західні обмеження впливають не лише на економіку Росії та компанії, які працюють всередині країни, але й на їхні дочірні підприємства. Наприклад, нещодавно збанкрутував Амстердамський торговий банк, власником якого є російський Альфа-банк.

Водночас Євросоюз найближчим часом таки планує відмовитися від енергоресурсів з РФ.

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