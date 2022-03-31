Росія почала використовувати аеропорт білоруського Бресту для обстрілів України

РФ використовує аеропорт білоруського Бреста для обстрілу України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти використовують аеропорт міста Брест у Білорусі для обстрілу України. Питання вторгнення білоруських військ у нашу країну "відійшло вбік".

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.

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"Наступ з Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", – зазначив Денисенко.

Він вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло вбік". Денисенко заявив, що Олександр Лукашенко не готовий запроваджувати сухопутні війська на територію нашої країни.

"Але тиск на Лукашенка з боку Росії виявляється дуже серйозним, тому відкидати таку ймовірність поки що не можна", – додав радник міністра внутрішніх справ України.

Частина військ РФ, які рухалися у бік Києва, йдуть у Білорусь – Пентагон

За останню добу частина російських сил, які рухалися у бік Києва, змінили напрямок, причому деякі з них прямували до Білорусі. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Міністерства оборони США.

"Наша оцінка була б такою, як ми сказали вчора, що вони збираються переобладнати ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх десь в Україні, але я не вірю, що на цьому етапі переобладнання відбувається з будь-якою конкретизацією", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

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