Частина військ РФ, які рухалися у бік Києва, йдуть у Білорусь – Пентагон

Якщо РФ серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона має направити ці сили "у свій домашній гарнізон", вважає речник Пентагону Джон Кірбі

Міноборони США бачить, як російські війська переміщуються. Колаж "Сьогодні"

За останню добу частина російських сил, які рухалися у бік Києва, змінили напрямок, причому деякі з них прямували до Білорусі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Міністерства оборони США.

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Деталі

"Наша оцінка була б такою, як ми сказали вчора, що вони збираються переобладнати ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх десь в Україні, але я не вірю, що на цьому етапі переобладнання відбувається з будь-якою конкретизацією", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

За її словами, якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона повинна направити ці сили "в свій домашній гарнізон", і що російські сили все ще атакують Київ "шляхом бомбардування, артилерійським вогнем, а також авіаударів".

Ситуація у регіонах

Генштаб підтвердив інформацію, що раніше надійшла, що з території Київської та Чернігівської областей відбувається часткове відведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації.

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"Ворог зазнає суттєвих труднощів із введенням у бойовий склад техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів для подальшого її відновлення ", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Роль Білорусі

" Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. У той же час, відповідно до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдання ударів по третій країні", – йдеться у зведенні.

Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватись мережею лікувальних закладів на своїй території. В останню добу до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України було доставлено велику кількість поранених російських військовослужбовців.

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