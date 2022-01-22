Росія перекинула винищувачі до Білорусі: до чого готуються

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До Білорусі прямують російські винищувачі Су-35С, які відпрацюють польоти на максимальну дальність.

Про це повідомляють у Міноборони Росії, зазначають РІА Новини.

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Крім цього, екіпажі відпрацюють посадку на місцеві аеродроми та спільну з білоруськими фахівцями підготовку до польотів. При цьому вже розпочалося перебазування на територію Білорусі.

Два етапи перевірки

Як зазначається, сама перевірка сил екіпажів відбудеться у два етапи:

перший (до 9 лютого) включатиме: передислокацію та створення угруповань військ на території Білорусі; організацію охорони та оборони державних та військових об'єктів; охорону державного кордону у повітряному просторі тощо;

другий (10-20 лютого) – спільні навчання "Союзна рішучість-2022". Як зазначається, під час навчань виконуватимуться заходи щодо посилення охорони державного кордону, а також пошуку, блокування, знищення "незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника".

Фото – Укрінформ

Також зазначається, що дії екіпажів відбудуться на полігонах "Доманівський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Білорусі.

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Що відомо про винищувачів

Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++, який було створено 2008 року. Він є одним із основних винищувачів ВПС Росії.

При цьому призначений ресурс Су-35 (крім двигунів) – 6000 льотних годин (або 30 років). Заявлений призначений ресурс двигунів – 4000 годин.

Нагадаємо, Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже прибувають до Білорусі у рамках перевірки сил реагування.

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У Міноборони Білорусі зазначили, що "генеральні штаби ЗС двох країн розпочали планування спільної перевірки сил реагування Союзної держави". Головна мета перевірки – оцінка готовності військової складової "виконати завдання щодо нейтралізації загроз на кордонах Союзної держави".

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вторгнення Росії в Україну буде супроводжуватися не танковим наступом, а крилатими ракетами. За його словами, президент Росії Володимир Путін може вести повномасштабну війну проти України, яка може розпочатися будь-коли.

Також нещодавно посольство Росії у США відреагувало на заяви США щодо планів Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявили, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

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