Росія дріб'язково помстилася журналісту Невзорову

Влада Росії вже розпочала процедуру позбавлення Невзорова його нерухомості / Колаж "Сьогодні"

Влада Росії фактично позбавила майна колишнього свого громадянина, а нині щасливого власника паспорта України телеведучого Олександра Невзорова. Зробили вони це на підставі абсолютно безглуздих законів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на пресслужбу Басманного суду Москви.

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Що відомо

Басманний суд Москви заарештував ділянку з будинком Невзорова на березі Фінської затоки неподалік Санкт-Петербурга. Зроблено це було в рамках кримінальної справи проти журналіста щодо дискредитації російської армії.

Як пояснили в пресслужбі "суду", рішення про арешт майна Невзорова було винесено ще 18 травня. Воно було прийнято як забезпечувальний захід на випадок, якщо у кримінальній справі Невзорову як покарання призначать штраф.

За даними пітерських журналістів, це і є будинок Невзорова

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Реакція

"О, затупала лаптями російська Феміда. Розпихтілася. Але ніжки у російської Феміди, як були криві, так і залишилися. Тупає вона ними зло, але кумедно. Заарештували будинок. З дорогого – там тільки дуже старий жеребець, що доживає в спокої, мій собака і книги. Ось книг, так, дуже багато. Втім, порівняно з тією гидотою, руйнуваннями та масовими вбивствами, які творить путінізм в Україні – це дрібниці. Мої втрати для мене дуже болючі. Але я знав, на що йду і був готовий до всього. Битися з фашизмом і розраховувати на його ласку було б дурістю", – написав Невзоров на своєму телеграм-к аналі.

Гучна справа

Нагадаємо, 25 травня Мосміськсуд визнав законним заочний арешт журналіста Невзорова, якого визнано в Росії "ЗМІ-іноагентом", у кримінальній справі "Про поширення фейків про російську армію під виглядом достовірної інформації".

Басманний суд російської столиці заочно заарештував Невзорова ще 6 травня. При цьому журналіст взагалі ніяк не бере участі в процесі і навіть не витрачається на адвоката. Про адвоката подбала влада РФ – призначили йому державного захисника.

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