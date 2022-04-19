Росія приховує таємницю загибелі Москви. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Росія приховує справжню кількість жертв на втопленому Україною крейсері "Москва". Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють наступ Росії на Донбас, нагородження Путіним окупантів, що звірствували в Бучі, та знищення крейсера "Москва".

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

РФ приховує кількість жертв на втопленому Україною крейсері "Москва"

Американська газета The Washington Post повідомляє, що Росія приховує справжнє кількість жертв на втопленому Україною крейсері "Москва" і це створює напругу у суспільстві. Зазначається, що російська влада заявила, що весь екіпаж був евакуйований, однак у соціальних мережах щоразу з'являються нові та нові повідомлення від рідних про смерть моряків.

Росія починає великий наступ на Донбас

The Wall Street Journal інформує про початок "великого наступу Росії на Донбас". Як пише видання з посиланням на високопосадовця Міністерства оборони США, кількість російських батальйонних тактичних груп в Україні за останні дні зросла до 76 із 65. Такі батальйонні тактичні групи зазвичай налічують від 700 до 1000 військовослужбовців. Ракетні удари Росія використовує як елемент підготовки до масштабної битви на сході.

Путін нагородив військовий підрозділ, який звірствував у Бучі

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Путін нагородив військовий підрозділ, який підозрюється у військових злочинах та знущанні з цивільних у Бучі. Зазначається, що після того, як 1 квітня російські війська вийшли з Бучі, фото та відео руйнувань від невиборчих обстрілів, масових поховань, факти тортур та смертної кари викликали всесвітній резонанс. Американські та європейські чиновники пов'язують нові санкції проти російської економіки із доказами військових злочинів армії РФ.

Реклама

Українську ракету "Нептун" важко побачити на радарах ППО

Видання The New York Times проаналізувало технічні характеристики української протикорабельної ракети "Нептун", за допомогою якої було затоплено флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва". Як пише газета, щоб оминати системи протиракетної оборони, ракета "Нептун" літає низько – приблизно на відстані 3-9 метрів над поверхнею моря, що ускладнює видимість на радарах при наближенні. Низький політ також скорочує час, за який ворожий військовий корабель має відреагувати, якщо навіть побачить ракету перед ударом.

Затоплення "Москви" нагадує історію з підводним човном "Курськ"

Французька газета Le Figaro Також пише про істотну кількість жертв серед екіпажу "Москви", яку російська влада намагається приховати. Видання порівнює затоплення "Москви" з історією підводні човни "Курськ" і прогнозує суттєвий резонанс у суспільстві. "Історія "Москви" нагадує історію з підводним човном "Курськ", жертвою подвійного вибуху. Таємниця, яка залишилася предметом усіх фантазій", – повідомляють журналісти видання, зазначаючи, що у випадку з "Курськом" Росія так само приховувала дані про жертви та причини катастрофи.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 13 квітня ЗСУ завдали ракетних ударів по російському. крейсеру "Москва". Вороже судно пішло на дно.

Реклама

Також ми з'ясовували, чи Росія мститиме за знищення "Москви" і яку ще зброю приготувала Україна для війни із загарбниками.

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 р. "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проекту 1123 року успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.