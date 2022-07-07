Росія погрожує відібрати території США (фото, відео)

В'ячеслав Володін натякнув на територіальні претензії Росії до США / Фото: Колаж: Сьогодні

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін пригрозив забрати у США Аляску.

"Америка нехай завжди пам'ятає, що має частину території – Аляску, і нехай вона, коли намагається розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумає, що нам теж є що повертати", – заявив Володін під час пленарного засідання парламенту.

Спікер Держдуми додав, що Росії "завжди є чим відповісти" Сполученим Штатам.

Реклама

У РФ з'явилися банери "Аляска наша"

У російському Красноярську з'явилися банери з написом "Аляска наша".

Telegram-канал "Подъем" повідомляє, що адміністрація міста не має відношення до плакатів, це приватна ініціатива.

Банери про Аляску з'явилися у місті після виступу Володіна напередодні.

Реклама

Згодом з'ясувалося, що банери розмістив місцевий завод причепів "Аляска". Там пояснили, що це "відсилання, такий тонкий патріотичний хід, якраз про те, що в нас імпортозаміщення".

фото – t.me/pdmnews

Володін погрожує Норвегії невизнанням кордонів

Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін раніше доручив переглянути норвезько-російську угоду про кордон. Таким чином Москва хоче відповісти на заборону Осло у пропуску на російські шахти на Шпіцбергені товарів на транспорті з російськими номерами. Пропуск заборонений санкціями ЄС.

Реклама

Володін звернувся до комітету Держдуми з закордонних справ з проханням переглянути угоду про розподільчу лінію на морі між Норвегією та Росією. Зокрема, комітет має визначитися, чи слід розірвати чи призупинити угоду про кордон та співпрацю у Баренцевому морі.

У відповідь в Осло запропонували російським політикам уважніше перечитати угоду, яка не містить пункту про розірвання.