Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін доручив переглянути норвезько-російську угоду про кордон. Таким чином Москва хоче відповісти на заборону Осло у пропуску на російські шахти на Шпіцбергені товарів транспортом із російськими номерами, що заборонено санкціями ЄС.
Про це повідомляють російські інформаційні пропагандистські ресурси.
Що відомо
Повідомляється, що Володін звернувся до комітету Держдуми із закордонних справ з проханням переглянути угоду про роздільну лінію на морі між Норвегією та Росією. Зокрема, комітет має визначитися, чи слід розірвати чи призупинити угоду про кордон та співпрацю у Баренцевому морі.
Даним питанням зайнявся депутат-комуніст Михайло Матвєєв. За його словами, угода приймалася з метою зміцнити співпрацю між Норвегією та Росією, а якщо такої співпраці немає, то й кордонів немає.
"Зараз ми бачимо, що Норвегія перешкоджає надсиланню продуктів харчування нашим жителям на Шпіцбергені", – як завжди все перекрутив російський комуніст.
Відповідь
В Осло запропонували російським політикам уважніше прочитати угоди, і тоді довго не доведеться займатися цим питанням.
"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення кордонів діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія ставитиметься до цього з повагою", – резюмувала представник МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер, що в угоді з Росією немає пункту про розірвання.
Ситуація
- Після 40 років переговорів Росія та Норвегія у 2010 році домовилися спірну ділянку в Баренцевому морі розділити на дві приблизно рівні частини.
- У зв'язку з транспортними санкціями проти Росії Норвегія не може пропустити фури з російськими номерами. Однак у Росії залишається морський шлях, але, як відомо, у Кремлі не шукають легких шляхів при вирішенні завдань.
- Така сама ситуація з доставкою товарів в Калінінградській області РФ . У Москві вперлися, що це потрібно робити через територію Литви, хоча все те саме можуть доставляти морем.
- Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Америка готова підтримати Литву у разі військової агресії Росії. Мабуть, на таку саму відповідь наривається Москва і в питанні Норвегії.