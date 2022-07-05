Россия хочет отказаться от признания границ Норвегии

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил пересмотреть норвежско-российское соглашение о границе. Таким образом Москва хочет ответить на запрет Осло в пропуске на российские шахты на Шпицбергене товаров на транспорте с российскими номерами, что запрещено санкциями ЕС.
Об этом сообщают российские пропагандистские информационные ресурсы.
Что известно
Сообщается, что Володин обратился в комитет Госдумы по иностранным делам с просьбой пересмотреть соглашение о разделительной линии на море между Норвегией и Россией. В частности, комитет должен определиться, следует ли расторгнуть или приостановить соглашение о границе и сотрудничестве в Баренцевом море.
Данным вопросом занялся депутат-коммунист Михаил Матвеев. По его словам, соглашение принималось с целью укрепить сотрудничество между Норвегией и Россией, а раз такого сотрудничества нет, значит и границ нет.
"Сейчас мы видим, что Норвегия препятствует отправке продуктов питания нашим жителям на Шпицберген", – как обычно все перекрутил российский коммунист.
Ответ
В Осло предложили российским политикам внимательней прочитать соглашения и тогда долго не придется заниматься этим вопросом.
"Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением", – резюмировала представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер, что в соглашении с Россией нет пункта о расторжении.
Ситуация
- После 40 лет переговоров Россия и Норвегия в 2010 году договорились спорный участок в Баренцевом море разделить на две примерно равные части.
- В связя с транспортными санкции против России Норвегия не может пропустить фуры с российскими номерами. Однако у России остается морской путь, но как известно, в Кремле не ищут легких путей при решении задач.
- Такая же ситуация с доставкой товаров в Калининградской область РФ. В Москве уперлись, что это нужно делать через территорию Литвы, хотя все то же самое могут доставлять морем.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс уже заявил, что Америка готова поддержать Литву в случае военной агрессии России. Видимо, на такой же ответ нарывается Москва и в вопросе Норвегии.