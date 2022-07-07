Россия угрожает отобрать территории у США (фото, видео)

Вячеслав Володин намекнул на территориальные претензии России к США / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин пригрозил забрать у США Аляску.

"Америка пусть всегда помнит, что у нее есть часть территории – Аляска, и пусть она, когда пытается распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумает, что нам тоже есть что возвращать", – заявил Володин в ходе пленарного заседания парламента.

Спикер Госдумы добавил, что России "всегда есть чем ответить" Соединенным Штатам.

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В РФ появились баннеры "Аляска наша"

В российском Красноярске появились баннеры с надписью "Аляска наша".

Telegram-канал "Подъем" сообщает, что администрация города не имеет отношения к плакатам, это частная инициатива.

Баннеры об Аляске появились в городе после выступления Володина накануне.

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Позже выяснилось, что баннеры разместил местный завод прицепов "Аляска". Там пояснили, что это "отсылка, такой тонкий патриотичный ход, как раз о том, что у нас импортозамещение".

фото – t.me/pdmnews

Володин угрожает Норвегии непризнанием границ

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин ранее поручил пересмотреть норвежско-российское соглашение о границе. Таким образом Москва хочет ответить на запрет Осло в пропуске на российские шахты на Шпицбергене товаров на транспорте с российскими номерами. Пропуск запрещен санкциями ЕС.

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Володин обратился в комитет Госдумы по иностранным делам с просьбой пересмотреть соглашение о разделительной линии на море между Норвегией и Россией. В частности, комитет должен определиться, следует ли расторгнуть или приостановить соглашение о границе и сотрудничестве в Баренцевом море.

В ответ в Осло предложили российским политикам внимательнее перечитать соглашение, которое не содержит пункта о расторжении.