Росія загрожувала війною! США розкрили вимоги Кремля

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Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ загрожувала воєнними діями у разі невиконання своїх вимог.
"Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових поблизу українського кордону. Це бойові сили, які можуть провести наступальну операцію на території України. І прямо зараз Росія спрямовує ще більше військ та техніки. Агресія Росії на кордоні супроводжується агресивною риторикою. Останнім часом Росія загрожує воєнними діями, якщо її вимоги не будуть виконані", – сказала американська дипломатка.
Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що Росія загрожує не лише Україні.
"Російська агресія — це загроза не лише Україні, а й усій Європі та міжнародному порядку, який має зберігати Рада Безпеки. Одна країна не може просто перекроювати кордони силою або змушувати жителів іншої країни жити під урядом, який вони не обирали", – сказала вона.
Постпред США додала, що є загроза і з боку Білорусі, оскільки Росія перекинула туди нібито на навчання 5000 військових, балістичні ракети, спецпідрозділи та сили ППО.
Загроза вторгнення Росії
- Росія розмістила поблизу кордонів з Україною більш ніж 100-тисячну армію. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- Тим часом телеканал CNN розповів, як Росія почне бойові дії в Україні. За його даними, війська зайдуть під чужим прапором.
- Головний аналітик Інституту військових досліджень у Вашингтоні Мейсон Кларк вважає, що армія Росії може відкрито увійти до України до кінця лютого під приводом "захисту російських громадян на Донбасі".
- У ГУР Міноборони України є дані, що російські спецслужби готують провокації проти своїх військових для того, щоб звинуватити у цьому Україну.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могла б використати для вторгнення в Україну.
- Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.