Россия угрожала войной! США раскрыли требования Кремля

Линда Томас-Гринфилд заявила об угрозах со стороны России / Фото: Reuters, "Сегодня"

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований.

"Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных вблизи украинской границы. Это боевы силы, которые могут провести наступательную операцию на территории Украины. И прямо сейчас Россия направляет еще больше войск и техники. Агрессия России на границе сопровождается агрессивной риторикой. В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены", — сказала американский дипломат.

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Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Россия угрожает не только Украине.

"Российская агрессия — это угроза не только Украине, но и всей Европе и международному порядку, который должен сохранять Совет Безопасности. Одна страна не может просто перекраивать границы силой или заставлять жителей другой страны жить под правительством, которое они не выбирали", — сказала она.

Постпред США добавила, что есть угроза и со стороны Беларуси, поскольку Россия направила туда якобы на учения 5000 военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО.

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Угроза вторжения России