"Гаманці Путіна" ховають свої яхти від арешту: що вигадали російські олігархи

Володимир Путін (праворуч). Фото: Колаж "Сьогодні"

На яхтах російських олігархів, які потрапили під міжнародні санкції через вторгнення РФ в Україну, відключили геолокацію, щоб уникнути арешту.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

"Після вторгнення Росії в Україну суперяхта, пов'язана з російським мільярдером Андрієм Гур'євим, зникла з глобальних карт відстеження, які використовуються для визначення місця розташування на морі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що яхта Alfa Nero вартістю 95 млн фунтів стерлінгів, що пов'язується з Гур'євим, минулого тижня була помічена в Карибському морі, але у глобальній системі відстеження морських локацій вона не з'являлася з 3 березня.

Зазначається, що це одна з принаймні шести суперяхт, пов'язаних з підсанкційними російськими олігархами, які приховали своє місцезнаходження у системах глобального відстеження.

Реклама

"Нам сказали вимкнути систему AIS. Ми відключили її від живлення та зняли", – розповів один із членів екіпажу яхти, яка, як вважається, належить російському олігарху, який потрапив під санкції Великої Британії.

Крім того, встановлено, що яхта Clio, пов'язана з підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою, яка відпливла з Індійського океану до Туреччини після вторгнення Росії в Україну, востаннє передавала дані про своє місцезнаходження 18 квітня у Чорному морі, в межах досяжності російських портів Сочі та Новоросійська.

Galactica Super Nova, яку приписують Вагіту Алекперову, колишньому президентові "Лукойлу", востаннє надсилала відповідний сигнал 2 березня біля узбережжя Хорватії.

Реклама

Супер-яхта Ocean Victory, пов'язана з Віктором Рашниковим, востаннє передавала свої координати 1 березня, коли стояла на якорі на Мальдівах

За інформацією видання, зараз у морі перебувають близько 9,3 тис. супер’яхт загальною вартістю понад 50 млрд фунтів стерлінгів, 10% з них належать росіянам. Загалом вже арештували щонайменше 13 елітних яхт вартістю близько 2 млрд фунтів стерлінгів. Хто такі "гаманці Путіна"? На думку авторів розслідування з OCCRP, російський президент вважає за краще записувати свої активи на "номінальників" – людей, які часом самі не знають, які багатства мають зареєстровані на їхнє ім'я компанії. Двоє таких "номінальників", яких ще часто називають "гаманцями Путіна", – віолончеліст Сергій Ролдугін та друг дитинства Путіна Петро Колбін – добре відомі авторам численних розслідувань про активи російського президента та його найближчого оточення. Автори доповіді OCCRP також включили до "особистого кола" російського лідера інших його родичів та великих бізнесменів, яких у засобах масової інформації неодноразово називали "друзями Путіна". До списку, зокрема, увійшли Микола та Юрій Шамалови, Ігор, Роман та Михайло Путіни, а також Борис та Аркадій Ротенберги. У розслідуванні наголошується, що найуспішніші бізнеси підприємців з "особистого кола" пов'язані з великими державними підприємствами, зокрема нафтогазовими.

Читайте інші новини "Сьогодні":