Диктатор без "Шахерезади". В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Міністерство економіки та фінансів Італії вирішило заарештувати судно до вжиття обмежувальних заходів

Суперяхта знаходилася в порту Маріна-ді-Каррара / Колаж "Сьогодні"

140-метрову суперяхту "Шехерезаду" заарештувала італійська влада в порту Марина-ді-Каррара. Власником судна вважають президента Росії Володимира Путіна, адже за даними італійського міністерства економіки та фінансів, дії власників яхти "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Також про те, що власником судна є глава РФ, повідомили соратники Навального.

Про це повідомляє міністерство економіки та фінансів Італії, пише Forbes.

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Розслідування, яке провела італійська фінансова поліція, показало, що судно має "значні економічні та ділові зв'язки" з високопосадовцями в російському уряді та особами, які перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Також дії власників яхти підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Міністерство економіки та фінансів Італії вирішило заарештувати яхту "Шахерезада" до вжиття обмежувальних заходів, запропонованих ЄС.

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"Соратники Навального повідомили про 140-метрову "яхту Путіна", а також про те, що всі члени екіпажу корабля є росіянами, які працюють у Федеральній службі охорони, агентстві, яке відповідає за особисту охорону Путіна", – йдеться у повідомленні.

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