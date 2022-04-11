У Росії заарештували Владислава Суркова – ексдепутат Держдуми РФ

Наразі проводяться слідчі заходи

Владислав Сурков (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов заявив, що заарештовано експомічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова.

Про це він написав у Facebook, посилаючись на свої джерела.

Реклама

"Близький із Кадировим"

"Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова. Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", – сказав він.

За його словами, Сурков досі знає реальну ситуацію у "ДНР" та "ЛНР", має там "великі зв'язки", а також "близький до російських "ветеранів Донбасу".

"Сурков завжди був досить близький із Кадировим і, очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрьїча... Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова", – зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, Владислав Сурков, який вважався "куратором" донбаських бойовиків у Кремлі, був звільнений зі своєї посади ще 18 лютого 2020 року.

Читайте також: