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Це не дружній візит. Канцлер Австрії пригрозив Путіну новими санкціями

Павло Заяць Павло Заяць
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11 квітня, 19:06
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Карл Нехаммер першим із європейських лідерів особисто обговорив із Володимиром Путіним війну в Україні
Карл Нехаммер поговорив з Володимиром Путіним "дуже прямолінійно, відкрито та жорстко"
Карл Нехаммер поговорив з Володимиром Путіним "дуже прямолінійно, відкрито та жорстко" / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Австрії Карл Нехаммер провів закриті переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у резиденції Ново-Огарьово під Москвою. Він вимагав припинення бойових дій в Україні та погрожував новими санкціями Євросоюзу проти Росії.

Як пише видання Kurier, Нехаммер став першим європейським лідером, якого Путін прийняв після вторгнення РФ в Україну. Розмова у резиденції Путіна тривала 75 хвилин. До та після не було ані фотографій, ані заяв у ЗМІ.

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"Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі бачив незмірні страждання, завдані російською агресивною війною", – розповів Нехаммер за підсумками переговорів.

За словами Нехаммера, поїздка до Москви і переговори з Путіним є для нього "обов'язком", щоб домогтися припинення бойових дій або хоча б гуманітарного прогресу для населення України.

Як повідомив канцлер Австрії, він "дуже прямолінійно, відкрито і жорстко" говорив про серйозні військові злочини в Бучі та інших місцях і наголошував, що всі винні в них мають бути притягнуті до відповідальності.

Нехаммер також сказав Путіну, що санкції проти Росії залишаться в силі і посилюватимуться доти, доки в Україні помиратимуть люди.

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"ЄС більш згуртований у цьому питанні, ніж будь-коли", – наголосив він.

Нехаммер також закликав до негайного припинення бойових дій, створення гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя та інших обложених міст, та забезпечення доступу для Міжнародного Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.

"Але найважливішим моїм посланням Путіну було те, що ця війна має нарешті завершитися, тому що у війні є лише ті, хто програв з обох боків", – наголосив австрійський канцлер.

Перед переговорами з Путіним Карл Нехаммер завітав до Києва, де висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Крім того, Австрія нещодавно вислала чотирьох російських дипломатів.

Зазначимо, що жоден глава уряду з ЄС не був у Путіна в Москві з початку війни. Були тільки телефонні контакти – наприклад, із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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