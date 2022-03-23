Російські олігархи обговорюють варіанти позбавлення від Путіна – ГУР

Через санкції Петро Авен змушений був піти з ради директорів "Альфа-Банку" / Колаж "Сьогодні"

Олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, введених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України. Тому вони проводять таємні зустрічі, щоби зупинити міжнародного військового злочинця Володимира Путіна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

За даними нашої розвідки, у Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена (до 1 березня – голова ради директорів Альфа-банку) та казахського мільярдера Олександра Машкевича (голова Ради директорів у компанії "Євразійський банк").

"Під час зустрічі Авен відзначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів. Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. Насамперед олігархів, яких він вважає "ненадійними". Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Доля олігархів