Російські олігархи обговорюють варіанти позбавлення від Путіна – ГУР

Через санкції Петро Авен змушений був піти з ради директорів "Альфа-Банку" / Колаж "Сьогодні"
Олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, введених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України. Тому вони проводять таємні зустрічі, щоби зупинити міжнародного військового злочинця Володимира Путіна.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відомо
За даними нашої розвідки, у Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена (до 1 березня – голова ради директорів Альфа-банку) та казахського мільярдера Олександра Машкевича (голова Ради директорів у компанії "Євразійський банк").
"Під час зустрічі Авен відзначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів. Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. Насамперед олігархів, яких він вважає "ненадійними". Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
Доля олігархів
- Колись мільярдер Михайло Ходорковський вважає, що російські олігархи нічого не можуть зробити з Путіним і необхідно розраховувати на інший варіант.
- На початку березня шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Це власник "Новатека" Леонід Міхельсон, засновник "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойла" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
- 16 березня стало відомо, що країни Заходу організували цільову групу розслідувачів, які шукають активи російських олігархів для арешту у межах санкцій.
- 15 березня Велика Британія розширила список санкцій фізичних осіб з Білорусі та РФ 370 прізвищами людей, з якими заборонено мати справу та активи яких заарештовані на території Сполученого Королівства. З них 51 особа – олігархи та члени їхніх сімей.
- Активно відбувається арешт дорогих яхт та літаків російських мільярдерів. Наприклад, влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, голови "Ростеха" Сергія Чемезова. Його вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.