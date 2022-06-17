Російський шпигун намагався влаштуватися в Гаазький суд, щоб отримати надважливі дані

Російського шпигуна затримали/Фото: Nacho Colonge/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) повідомила про затримання співробітника російської військової розвідки. Він намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це йдеться в заяві на сайті Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD).

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Затриманий росіянин скористався підробленим посвідченням особи громадянина Бразилії, щоб потрапити як стажер до структури Міжнародного кримінального суду. Ця установа, зокрема, займається розслідуванням злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

Глава AIVD Ерік Акербум повідомив, що справжнє ім’я затриманого – Сергій Володимирович Черкасов. До Нідерландів він хотів в’їхати під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра.

Черкасов мав намір влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для того, щоб отримати доступ до секретних даних, зокрема, можливих військових злочинів російських військовослужбовців, скоєних у Грузії у 2008 році і в Україні у 2022 році. Затриманого Черкасова депортували до Бразилії.

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Суд над російським шпигуном на Рівненщині

На Рівненщині суд засудив місцевого жителя до 13 років в'язниці за державну зраду. Він збирав та передавав окупантам інформацію про стратегічні об'єкти. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

На підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури громадянина засуджено до 13 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). У суді рівнянин свою провину визнав.

У суді прокурор довів, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи за ідеологічними мотивами, за завданням представника правоохоронного органу РФ з жовтня 2021 року збирав та за допомогою інтернет-месенджерів передавав державі-агресору інформацію про стратегічні об'єкти Рівненської області. Дані стосувалися встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об'єктів військової частини Збройних сил України, що дислокується на Дубенщині.

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Також засуджений відстежував та передавав інформацію про рух військової техніки Збройних сил України з Рівного у напрямку Києва, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань, які у складі ЗСУ беруть участь у захисті територіальної цілісності України.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти змушують українок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей. Також ми писали, що п'ять країн Заходу вирішили видворити російських дипломатів за шпигунство.