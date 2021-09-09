Лукашенко здав Білорусь Путіну: про що вони домовилися

Володимир Путін задавав тон всій зустрічі / Фото Кремля / Колаж "Сегодня"

Росія домовилася з Білоруссю про уніфікацію законів з економіки та діяльності суб'єктів господарства, про побудову єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики. Такими є результати візиту невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Москву.

Про успішне узгодження 28 програм по інтеграції Росії і Білорусі передає сайт Кремля .

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що на переговорах з білоруським лідером Олександром Лукашенком були узгоджені 28 програм по інтеграції.

"Сьогодні хотів би із задоволенням відзначити, що узгоджені всі 28 програм. Йдеться про 28 так званих союзних програм, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусії в різних областях економіки, на вирівнювання умов діяльності суб'єктів господарства двох країн, побудова єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики", – сказав Путін за підсумками переговорів з Лукашенком.

Відповідно до заяв Лукашенко, вони розчищають дорогу для об'єднання як "бульдозери".

"Ми, як "бульдозери" проходимо, щоб розчистити дорогу для майбутніх об'єднань на пострадянському просторі ", – заявив Лукашенко.

Питання енергоресурсів

Поки відомо, що Москва і Мінськ до грудня 2023 року мають підписати документ про єдиний ринок газу, а в 2022 році ціна на російський газ для Білорусі збережеться на колишньому рівні.

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За даними "Інтерфаксу", ціна російського газу для Білорусії на 2021 рік становить $128,5.

Далі передбачено укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії.

Єдиний парламент

Путін не виключив і створення єдиного парламенту.

"Вважаємо, що перш за все потрібно зайнятися економікою, а потім все природним чином буде вимагати додаткового регулювання. У тому числі може бути і на рівні союзного парламенту, я не виключаю, що такий може бути створений", – сказав президент РФ.

Він зазначив, що в даний час це питання не обговорюється, і на порядку денному поки не стоїть.

Єдина валюта

Олександр Лукашенко заявив, що не виключає можливості повернення до питання про єдину валюту.

"Питання не в тому, що Путін або Лукашенко гальмують ці процеси. Коли ми вивчали цю проблему, тоді Центральний банк Росії і наш Національний банк в один голос попросили до цього питання поки не підходити. Вони заявили, що ні вони, ні наші країни не готові до цього. Питання завжди у нас упирався в єдиний емісійних центр. Думаю, що навіть в нашу бутність ми ще з президентом вирішимо цю проблему", – сказав останній диктатор Європи.