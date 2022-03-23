Шольц після розмови з Путіним зателефонував Зеленському

Шольц зателефонував Путіну та Зеленському. Колаж "Сьогодні"

У середу, 23 березня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт глави німецького уряду.

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У ході розмови з главою Кремля обговорювали "актуальний стан зусиль Росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення". Шольц заявив про необхідність якнайшвидшого припинення вогню та поліпшення гуманітарної ситуації.

У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися у тісному контакті.

Заява Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що росіяни не відповідають за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців із Росії.

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Він назвав такі дії "абсолютно неприпустимими".

"Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають із Росії, ображають, обзивають або нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", – заявив Шольц.

Зі свого боку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує відділити простих росіян та Володимира Путіна як автора війни.

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