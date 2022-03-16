Шольц відкинув пропозицію Польщі щодо місії НАТО в Україні

Канцлер назвав головну червону лінію

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц скасував ініціативу Польщі щодо заходу миротворчої місії НАТО до України.

Про це повідомляє Spiegel.

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Що відомо

Спікер уряду Німеччини Штеффен Гебештрейт заявив, що канцлер Шольц уже говорив, що жоден солдат НАТО не повинен прямувати "за межі Альянсу чи в Україну" – це й надалі "залишається червоною лінією".

За словами спікера, не можна провести чіткий кордон між "місією з гуманітарної допомоги, рятувальною місією чи бойовою місією" НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц/Фото: Getty Images

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Нагадаємо, віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну необхідно надіслати миротворчу місію НАТО.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна на переговорах із РФ вимагає особливого варіанту нейтралітету з юридично вивіреними та непротокольними гарантіями безпеки.

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