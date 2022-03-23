Шольц после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Шольц позвонил Путину и Зеленскому. Коллаж "Сегодня"

В среду, 23 марта, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину, после чего пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает сайт главы немецкого правительства.

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В ходе разговора с главой Кремля обсуждалось "актуальное состояние усилий России и Украины по поиску дипломатического решения". Шольц заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации.

В телефонном разговоре с Зеленским, который состоялся после этого, Шольц поинтересовался оценкой украинской стороны текущей ситуации и хода переговорного процесса. Стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Заявление Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

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Он назвал такие действия "абсолютно недопустимыми".

"Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", — заявил Шольц.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Владимира Путина как автора войны.

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