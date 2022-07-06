Шольц зробив заяву про гарантії безпеки для України: що пропонує Німеччина

Олаф Шольц розповів, які гарантії безпеки Німеччина може надати Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати довгострокові гарантії безпеки Україні, але вони не передбачатимуть автоматичну військову допомогу у разі нападу.

Відповідну заяву глава німецького уряду зробив 6 липня під час виступу в Бундестазі, пише Sueddeutsche Zeitung.

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За його словами, з Україною та іншими державами зараз обговорюється, як конкретно можуть виглядати такі гарантії. Зрозуміло, однак, що вони не можуть бути "такими, що відповідають статті 5 договору НАТО".

Скоріше, вони повинні бути "пристосовані до конкретної ситуації", пояснив Шольц.

У 5 статті договору йдеться про те, що всі країни Альянсу підтримають країну-члена НАТО, якщо на неї нападуть.

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Видання зазначає, що Шольц "не став конкретнішим", а лише пояснив, що завжди можна застосувати "високоефективні санкції", запроваджені проти Росії ЄС, США та іншими західними країнами після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зажадав від Заходу нову систему гарантій безпеки для України.

Шольц пояснив, чому Німеччина дає Україні мало зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це роблять США.

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Як зазначив Шольц, необхідно зрозуміти, що існує різниця між Німеччиною і такою державою, як Штати: американська влада багато витрачає на оборону, багато інвестує в це і тому володіє великими запасами озброєння.

Раніше Олаф Шольц заявляв, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Санкції проти Росії, за його словами, діятимуть доти, доки країна не досягне "справедливої угоди" з Україною. Також канцлер дав надію українцям заявою щодо розширення ЄС.