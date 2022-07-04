Шольц розповів, чому Німеччина не може інтенсивно постачати зброю Україні

Канцлер країни дав відповідь на питання, яке багатьох цікавить

Шольц порівняв поставки зброї від США та Німеччини/Фото: Omer Messinger/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні, яка воює з Росією, з такою ж інтенсивністю, як це роблять США.

Про це повідомляє CBS.

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Шольц зазначив, що необхідно зрозуміти, що існує різниця між Німеччиною і такою державою, як Штати — американська влада багато витрачає на оборону, багато інвестує в це, і тому володіє великими запасами озброєння.

Відповідаючи на критику своїх дій, канцлер Німеччини сказав:

"Можна знайти дуже багато критиків, які "розбираються" в цих питаннях, які тільки вчора пошукали інформацію в Google і тепер вважають, що знають абсолютно все".

Італія передасть Україні потужну зброю

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін. Про це Рютте заявив кореспонденту Politico.

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Рютте нагадав, що Німеччина і Нідерланди оголосили про надання Україні шести самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на додачу до дванадцяти, які вже прибули минулого тижня.

Віг зазначив, що в його країні не так багато важкого озброєння, яке можна передати Києву, але наголосив, що "Італія теж вирішила долучитися".

На уточнювальне запитання, чи йдеться про передачу Римом Panzerhaubitze 2000, нідерландський прем’єр зазначив, що це ще незрозуміло, але "вони (Італія. — Ред.) сказали, що на додачу до того, що роблять Нідерланди й Німеччина, вони будуть постачати схоже обладнання".

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Міністерство оборони Італії на запит Politico відмовилось коментувати заяви Рютте. Там пояснили, що перелік озброєння, яке призначене Україні, засекречений.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина надасть Україні більше зброї. Також ми писали, наскільки критично Україні бракує зброї.