Італія передасть Україні потужну зброю — прем'єр Нідерландів

Перелік озброєння, яке отримає наша країна, засекречений

Марк Рютте заявив, що Україна отримає зброю від Італії/Фото: Morris MacMatzen/Getty Images, Antonio Masiello/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.

Про це Рютте заявив кореспонденту Politico, передає Європейська правда.

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Рютте нагадав, що Німеччина і Нідерланди оголосили про надання Україні шести самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на додачу до дванадцяти, які вже прибули минулого тижня.

Віг зазначив, що в його країні не так багато важкого озброєння, яке можна передати Києву, але наголосив, що "Італія теж вирішила долучитися".

На уточнювальне питання, чи йдеться про передачу Римом Panzerhaubitze 2000, нідерландський прем’єр зазначив, що це ще не зрозуміло, але "вони (Італія — ред.) сказали, що на додачу до того, що роблять Нідерланди й Німеччина, вони будуть постачати схоже обладнання".

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Міністерство оборони Італії на запит Politico відмовилось коментувати заяви Рютте. Там пояснили, що перелік озброєння, яке призначене Україні, засекречений.

Франція передасть ЗСУ додаткові САУ Caesar

Україна продовжує отримувати зброю від Заходу. Франція передасть ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar.

Варто зазначити, що нові САУ Україна отримає на додаток до тих 12, які Франція передавала раніше.

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Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що подібна бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом противника. Лекорню не уточнив, коли Україна їх отримає.

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина надасть Україні більше зброї. Також ми писали, наскільки критично Україні бракує зброї.