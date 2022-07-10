Шольц влип у скандал з "наркотиками для зґвалтування" на партійній вечірці

Шольц був на вечірці, де жінкам підмішували "наркотики для зґвалтування" / Фото: Колаж: Сьогодні

На закритій вечірці за участю канцлера Німеччини Олафа Шольца мінімум 8 дівчатам підмішали "наркотики для зґвалтування". На заході СДПН (Соціал-демократичної партії) були присутні близько тисячі осіб, потенційних постраждалих могло бути більше.

Про це повідомляє DW.

Реклама

У СДПН вивчають повідомлення дівчат, які на літній вечірці партії зазнали впливу "наркотиків зґвалтування" – флунітразепаму. Це снодійний препарат, який при одночасному вживанні з алкоголем може призвести до провалів у пам'яті.

"Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку було негайно повідомлено в парламентську поліцію", – заявив високопоставлений представник СДПН Матіас Мартін.

Окрім 8 постраждалих, інших потенційних жертв теж закликають повідомити про ймовірний вплив наркотиків. Лідер соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст вже порадила цим дівчатам повідомити про інцидент владі.

Шольца критикують в Україні

Протягом кількох місяців канцлер Німеччини зволікав з поставками озброєння, яке надзвичайно важливе для України у війні з Росією. До того ж Шольц підтримував контакт з Путіним. Експосол України в Німеччині Андрій Мельник навіть пожартував, що німці везуть українцям патрони на равликах.

Реклама

Лише наприкінці червня стало відомо про поставки важкого озброєння з Німечиини в Україну. А нещодавно Олаф Шольц заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні, яка воює з Росією, з такою ж інтенсивністю, як це роблять США.

Шольц зазначив, що необхідно зрозуміти, що існує різниця між Німеччиною і такою державою, як Штати — американська влада багато витрачає на оборону, багато інвестує в це, і тому володіє великими запасами озброєння.

Відповідаючи на критику своїх дій, канцлер Німеччини сказав:

Реклама

"Можна знайти дуже багато критиків, які "розбираються" в цих питаннях, які тільки вчора пошукали інформацію в Google і тепер вважають, що знають абсолютно все".

Раніше ми писали, що Шольц пообіцяв надати довгострокові гарантії безпеки Україні, але вони не передбачатимуть автоматичну військову допомогу у разі нападу.