Шпагат Шольца: чому українське питання може закінчитися для канцлера відставкою

На наступному тижні Шольц буде розповідати парламенту, чому не може надати зброю Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На початку своєї кар'єри канцлер Олаф Шольц виявився загнаним у кут українським питанням. Ангела Меркель залишила йому у спадок зовнішньополітичний курс, побудований на принципі, не озброювати країни, що не входять до НАТО. Фрау канцлер пішла на відпочинок, у Європі розв'язалася війна, а у Шольца виявилися зав'язані руки домовленостями попередників, тоді як усі довкола вимагають підтримати Україну, яка веде боротьбу за загальноєвропейські цінності. В результаті, як пише німецька газета Spiegel, на п'ятому місяці своєї каденції Олаф Шольц опинився перед перспективою відставки.

Сайт "Сьогодні" розбирався, як Шольц довів своїх супротивників до точки кипіння.

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Претензії

За даними ЗМІ, опозиція Німеччини, куди нині входить найбільший блок правоцентристських політичних партій Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) та Християнсько-соціальний союз у Баварії (ХСС) може скористатися історією з незадоволенням України та спровокувати відставку Шольца. Для цього наступного тижня у Бундестазі буде порушено питання про надання Україні важкого озброєння – те, що під різним приводом не хоче робити Шольц.

"На папері це питання виглядає швидше технічним: чи мають депутати Бундестагу від ХДС та ХСС вносити наступного тижня на пленарне засідання пропозицію щодо постачання важких озброєнь в Україну? Суперечки про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій дедалі частіше висловлюють своє незадоволення курсом канцлера. Водночас, з огляду на новий наступ Росії, потреби України здаються більш нагальними", – пише Spiegel.

За даними Spiegel, резолюція від ХДС цілком здатна зібрати більшість голосів, адже у самій коаліції ідея постачання важких озброєнь Києву має широку підтримку. І тут позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що фактично доведеться просити вотуму довіри – тобто забезпечити собі більшість голосів у Бундестазі. А тут можуть бути сюрпризи.

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"Ми хочемо підтримати федеральний уряд у цій кризі. Але, якщо він не зрушить у питанні про постачання озброєння, то канцлеру варто очікувати відповідної заяви від фракції Союзу" , – написав у Твіттері один із депутатів від ХДС Йоханн Вадепхул.

Позиція

22 квітня Шольц заявив, що Берлін по можливості продовжуватиме постачання зброї Україні, проте знову поставив акцент на тому, що "зайвої" зброї для України у них немає, а серед тієї, що є, немає важкого озброєння.

"Можливості бундесверу для подальших поставок озброєнь зі свого арсеналу значно вичерпані. Проте все, що ще може бути надано, ми в будь-якому разі поставимо", – констатував політик в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

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Шольц повідомив, що з представниками німецької промисловості складено список військового обладнання, яке можна оперативно направити Києву та про що йдуть переговори з Міноборони України. У фокусі уваги насамперед – оборонне озброєння та міномети.

У короткостроковій перспективі, за словами Шольца, можна поставити Україні техніку радянських часів, для використання якої українським військовим не потрібно проходити навчання. Сучасне озброєння, на думку канцлера, наші військовослужбовці не зможуть швидко опанувати.

Тобто знову не йдеться про важке або наступальне озброєння – тут позиція уряду Німеччини навіть під загрозою відставки не змінилася. Днем раніше в ефірі телеканалу ntv міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина не постачатиме прямо важке озброєння Україні. Проте вони готові партнерам у ЄС та НАТО замінити озброєння радянського виробництва своїм, а старе передати Києву.

Критика

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував заяву Шольца про подальше постачання озброєння як недостатню. В інтерв'ю німецькому інформагентству dpa, дипломат сказав, що висловлювання глави німецького уряду були зустрінуті в Києві з "великим розчаруванням та гіркотою".

"Твердження, що бундесвер більше не зможе нічого постачати Україні, незрозуміло", – зазначає дипломат. За його словами, на озброєнні німецької армії понад 400 бойових машин піхоти "Мардер", з яких близько 100 використовуються для навчання, а тому можуть бути негайно передані Україні. Також є близько 800 бронетранспортерів "Фукс", значна частина яких не використовується, і 120 самохідних гаубиць 2000. У тому, що наші військові зможуть усім цим керувати, наш дипломат не сумнівається.

Обстановка у ФРН