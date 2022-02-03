Сигнал, який не хотіли надсилати: у Байдена відмовилися від колишньої оцінки загрози РФ

Джен Псакі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що США більше не називатимуть можливе нове вторгнення Росії в Україну "неминучим". За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.
Про це Псакі заявила під час брифінгу.
"Я використала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, а саме: ніби ми знали, що президент Путін прийняв рішення", – заявила Псакі.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що інформаційне нагнітання навколо потенційного вторгнення РФ в Україну є частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустив можливість війни у Європі.
- А український журналіст Дмитро Гордон нагадав про приклади у світовій історії, коли з провокацій розпочиналися великі війни. Цим методом може скористатися і президент Володимир Путін. На думку Гордона, господаря Кремля ніщо не зупинить підірвати житловий будинок у Донецьку чи Луганську.