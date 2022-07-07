Скандал у Британії: стало відомо, чи погодиться Джонсон піти у відставку

Від Джонсона вимагають піти у відставку / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився добровільно йти у відставку, попри заклики урядовців. На знак протесту свої посади в уряді залишили вже 53 особи, повідомляє Sky News.

Джерело з офісу прем'єр-міністра повідомило, що Джонсон планує найближчим часом призначити людей на вакантні посади в уряді.

Реклама

"Прем'єр-міністр усвідомлює, що у нього є мандат від 14 мільйонів людей, і єдиний спосіб, яким він піде, — це якщо партія забере у нього цей мандат", — сказало джерело.

За його словами, депутатам потрібно "протверезіти та зрозуміти, про що йдеться".

Також джерело повідомило, що коли члени кабінету міністрів говорили з прем'єр-міністром про звільнення, він сказав їм: "Ні, я не піду".

Заклики до відставки

Приводом для відставки міністрів став скандал через призначення Борисом Джонсоном на урядову посаду члена парламенту Кріса Пінчера, якого звинувачують у сексуальних домаганнях до двох чоловіків у закритому клубі.

Реклама

Також раніше були й інші скандали. Зокрема, виникало питання з вечірками у резиденції Джонсона у жорсткий локдаун. Також Джонсона викривали, що він говорив неправду в парламенті, від чого він відмовлявся добросовісною помилкою або поганою пам'яттю.

Джонсон має імунітет на проведення голосування за нового лідера консерваторів, оскільки 6 червня цього року він отримав вотум довіри. За чинними правилами питання вотуму довіри до Джонсона не можуть виставляти на голосування до 6 червня 2023 року.