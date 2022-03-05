Слідом за всіма: Сінгапур теж вводить санкції проти РФ

Проти РФ продовжують вводити санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сингапур теж вирішив приєднатися до санкцій проти Російської Федерації. Так, сингапурським банкам та іншим фінустановами буде заборонено вести справи із чотирма російськими банками — "ВТБ", "ВЕБ", "Промзв'язокбанк", "Росія".

Про це повідомляє The Straits Times.

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Фінансові установи мають заморозити будь-які активи та кошти банків "ВТБ", "ВЕБ", "Промзв'язокбанк" та "Росія".

Санкції також передбачатимуть заборону на експорт до Росії деяких товарів. Це стосується електроніки, комп'ютерів та товарів військового призначення. Крім того, санкції поширюються на всі транзакції, пов'язані з криптовалютами.

До того ж банкам, страховикам та іншим фінансовим установам буде заборонено вести бізнес із певними секторами у самопроголошених "ЛДНР". Це транспорт, телекомунікації, енергетика та геологорозвідка, видобуток корисних копалин.

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Як заявили в МЗС Сингапуру, санкції спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України та підірвати її суверенітет.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Крім того, вводять санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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