Знову звинуватили Україну: у Курській області запровадять жовтий рівень терористичної небезпеки

Поліція області переходить на особливий режим несення служби. Фото: колаж "Сьогодні"

У Курській області з 11 квітня запроваджується високий рівень терористичної небезпеки. Там остерігаються нібито можливих провокацій з боку України.

Про це заявляє Інтерфакс.

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"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів у Курській області з 11 квітня буде запроваджено жовтий рівень терористичної небезпеки", – сказав губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він пояснив, що це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх три: підвищений – синій, високий – жовтий і останній, критичний – червоний.

"У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть знаходитися військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", – сказав Старовойт.

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Нагадаємо, напередодні він повідомив про мінометний обстріл прикордонного посту на кордоні України та Курської області. За словами Старовойта, інцидент стався поблизу села Єлизаветівка Глушківського району. У події звинуватили Україну.

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