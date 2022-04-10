Знову звинуватили Україну: у Курській області запровадять жовтий рівень терористичної небезпеки

Поліція області переходить на особливий режим несення служби. Фото: колаж "Сьогодні"
У Курській області з 11 квітня запроваджується високий рівень терористичної небезпеки. Там остерігаються нібито можливих провокацій з боку України.
Про це заявляє Інтерфакс.
"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів у Курській області з 11 квітня буде запроваджено жовтий рівень терористичної небезпеки", – сказав губернатор Курської області Роман Старовойт.
Він пояснив, що це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх три: підвищений – синій, високий – жовтий і останній, критичний – червоний.
"У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть знаходитися військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", – сказав Старовойт.
Нагадаємо, напередодні він повідомив про мінометний обстріл прикордонного посту на кордоні України та Курської області. За словами Старовойта, інцидент стався поблизу села Єлизаветівка Глушківського району. У події звинуватили Україну.
Пожежа на нафтобазі у Білгороді
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, який знищив кілька цистерн із нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.
- За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- Ракета, що вибухнула, на південній околиці Білгорода 1 квітня, прилетіла з території Російської Федерації. Про це повідомила група незалежних журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team.