Знову підтримка України: Walt Disney призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах

РФ залишилась без фільмів Walt Disney/Фото: колаж: "Сьогодні"

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі The Walt Disney Company підтримала Україну в складний час. Компанія призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах.

Про це йдеться в офіційній заяві корпорації.

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"Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну і трагічну гуманітарну кризу, ми припиняємо випуск фільмів в Росії, в тому числі прийдешній мультфільм "Я червонію" від Pixar. Ми будемо приймати майбутні ділові рішення в залежності від розвитку ситуації", — йдеться в заяві.

Водночас в компанії стурбовані біженцями з України, яким довелося покинути країну через агресію російських військових.

"Ми працюємо з нашими партнерами з-поміж громадських організацій над наданням термінової допомоги та іншої гуманітарної допомоги біженцям", — заявили в компанії.

Санкції проти Путіна

Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з вторгнення РФ в Україну.

У список персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили наступні особи:

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президент РФ Володимир Путін;

секретар Радбезу Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, у список санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.

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