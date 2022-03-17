Не ховайте грошенята. США створили міжнародну групу детективів REPO з пошуку активів РФ

Країни домовилися збирати та обмінюватися інформацією про російських олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

США створили міжнародну групу для пошуку та арешту активів російської еліти на Заході. Про це повідомляє Міністерство фінансів США

До запуску органу, який отримав назву REPO ("Російська еліта, уповноважені та олігархи"), представники Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великої Британії та Єврокомісії провели віртуальну зустріч із міністром фінансів США Джанет Єллен та генеральним прокурором США Мерріком Гарландом.

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Зазначається, що за останні три тижні інформація, надана правоохоронними органами США закордонним партнерам, сприяла затриманню кількох суден, які контролюють особи, що перебувають під санкціями.

Крім того, Мінфін США запускає програму винагород Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. За її допомогою людина може отримати винагороду за інформацію, що сприятиме арешту, обмеженню чи конфіскації активів, пов'язаних з корупцією іноземного уряду, зокрема уряду Російської Федерації.

Санкції проти РФ

Останнім часом не минає і дня, щоб якась країна не запровадила санкцій проти Москви. 14 березня одночасно зі США свої санкції ввела Японія. 13 березня уряд Австралії затвердив список росіян, проти яких запроваджує санкції за агресію Росії проти України.

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні.

8 березня Сполучені Штати Америки заборонили імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії.

25 лютого російський Совбанк заборонив обмін валют для клієнтів, а його картки тепер працюватимуть лише в межах РФ.