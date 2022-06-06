США не знімуть санкції з РФ в обмін на одне важливе для світу питання

Путін злиться через санкції проти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

США не пом'якшать санкції проти РФ навіть у разі відновлення експорту зерна з України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело американської адміністрації.

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ООН намагається "укласти угоду" з Росією, щоб дозволити Україні відновити експорт морем. Проте представники адміністрації Джо Байдена скептично ставляться до того, що РФ діє сумлінно.

Взаємозв'язок зняття санкцій з експортом зерна порушує і так "тендітний" переговорний процес, вважає представник АП США.

Нагадаємо, Кремль планує пов'язати зняття санкцій з відкриттям портів України для експорту зерна на світові ринки. Водночас там стверджують, що вони не перешкоджають експорту зерна з України, а судноплавство неможливе через міни.

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Раніше Путін стверджував, що труднощі з постачанням продовольства стали наслідком "помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також запроваджених ними антиросійських санкцій".

За його словами, найпростіший спосіб вивести зерно з України через Білорусь, але для цього потрібно зняти санкції з Росії.

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