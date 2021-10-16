США звинуватили Росію у брехні через інцидент з військовими кораблями (фото)

Росіяни спостерігають зі свого корабля за американським есмінцем. Колаж "Сьогодні"
США не порушували російського кордону в Японському морі, про що напередодні заявили у військовому відомстві Росії, і саме російський корабель пішов на зближення з американським.
Про це йдеться в заяві Тихоокеанського флоту ВМС США.
Американці відзначають, що їх есмінець USS Chafee (DDG 90) проводив стандартні операції в міжнародних водах Японського моря, але несподівано російський корабель наблизився до них на відстань в 65 ярдів.
"Заява Міноборони РФ про взаємодію двох наших кораблів ВМФ не відповідає дійсності. Взаємодія була безпечною і професійною", – йдеться у повідомленні.
У США заявили, що Росія випустила повідомлення про проведення стрільб (навчань) в цьому районі на більш пізній строк і на момент інциденту повідомлення ще не було в силі, тому американський корабель там плив.
"USS Chafee завжди проводив операції відповідно до міжнародного права. Сполучені Штати будуть продовжувати літати, плавати і діяти там, де це дозволено міжнародним правом", – підкреслили в Тихоокеанському флоті США.
Морські інциденти Росії і країн НАТО
- У листопаді 2020 року в затоці Петра Великого (Японське море) стався інцидент з іншим американським есмінцем "Джон Маккейн" (John S. McCain), який нібито заплив в територіальні води Росії.
- США пояснили своє вторгнення в "територіальні води Росії". Росіяни в порушення морського права відтяпали собі занадто велику частину моря, кажуть американці.
- У червні нинішнього року в Чорному морі стався загадковий інцидент між Росією і Великобританією, який міг закінчитися справжнім бойовим зіткненням. Тоді Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender.