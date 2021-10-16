США обвинили Россию во лжи из-за инцидента с военными кораблями (фото)

Россияне наблюдают со своего корабля за американским эсминцем. Коллаж "Сегодня"

США не нарушали российской границы в Японском море, о чем накануне заявили в военном ведомстве России, и именно российский корабль пошел на сближение с американским.

Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.

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Американцы отмечают, что их эсминец USS Chafee (DDG 90) проводил стандартные операции в международных водах Японского моря, но неожиданно российский корабль приблизился к ним на расстояние в 65 ярдов.

Американцы засняли российский корабль "Адмирал Трибуц". Фото: cpf.navy.mil

"Заявление Минобороны РФ о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности. Взаимодействие было безопасным и профессиональным", – говорится в сообщении.

В кадр попали российские моряки. Фото: cpf.navy.mil

В США заявили, что Россия выпустила уведомление о проведении стрельб (учений) в этом районе на более поздний срок и на момент инцидента это уведомление еще не было в силе, поэтому американский корабль там плыл.

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"USS Chafee всегда проводил операции в соответствии с международным правом и обычаями. Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", – подчеркнули в Тихоокеанском флоте США.

Морские инциденты России и стран НАТО